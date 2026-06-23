Выставка «Отроки и зумеры» откроется в Изборске 26 июня

Государственный музей-заповедник «Изборск» совместно с Государственным музеем-заповедником «Кижи» представляют интерактивную выставку-диалог «Отроки и зумеры». На выставке через предметный ряд, художественные произведения и архивные документы расскажут о взрослении и обучении детей в XIX веке, а также о жизни современных подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Посетители смогут сравнить предметы XIX–начала XX веков из собраний музеев с аналогичными предметами XXI века, узнать о том, что волновало подростков в разные эпохи. Также на выставке представят игру «Скажи это на зумерском!», которая поможет понять молодёжный сленг разных поколений.

Художественным компонентом выставки стали фотопортреты стильных молодых людей в исполнении фотохудожника Ханны Осташвер. Они вступают в диалог с изображениями сверстников, созданными более ста лет назад.

Открытие выставки «Отроки и зумеры» состоится 26 июня в 12:00 в Детском культурно-просветительском центре «Родная сказка». В 15:00 пройдёт выступление детского ансамбля «Звонница» при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора социально-культурного центра «Троицкий».