Мастер-классы по росписи щитов и кузнечному делу пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»

На фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» для гостей будут показаны средневековые ремесла во всем их многообразии: от ткацкого мастерства до ювелирного дела, от кулинарии до традиционных танцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В год юбилея Псковского музея – вход на фестиваль будет свободный. Начало состоится 27 июня в 11:00.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.