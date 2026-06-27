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На краеведческую прогулку «Июнь на Сокольнице» приглашают псковичей

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Библиотека микрорайона Овсище приглашает псковичей 28 июня на очередную краеведческую прогулку, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

«Библиотека микрорайона Овсище приглашает псковичей и гостей города в воскресенье, 28 июня, на очередную познавательную прогулку с краеведом Олегом Ивченко – "Июнь на Сокольнице". На этот раз участники прогулки не только познакомятся с уникальной флорой и фауной друмлинов Сокольницы во время цветения орхидей, таволги и гвоздики, но и узнают много интересного об истории создания монумента "Ледовое побоище"», - отметили в библиотеке.

Прогулка начнётся в 15.00 от Библиотеки микрорайона Овсище (от дома № 20 на улице Алексея Алёхина).

Организаторы напомнили, что участникам понадобится удобная обувь и средства против клещей, а также рекомендуют взять с собой воду.

Продолжительность прогулки – около трёх часов. 

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