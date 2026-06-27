Псковские библиотекари побывали в гостях у смоленских коллег и подружились со Смоляшей

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова во главе с директором Людмилой Слабченко посетили с рабочей поездкой Смоленск. Этот визит стал продолжением дружеских отношений, которые завязались в мае 2025 года, когда смоленские коллеги побывали в Пскове на круглом столе «Стратегия развития библиотек в меняющемся мире» и подписали с псковскими библиотекарями соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Смоленские библиотекари встретили псковичей хлебом-солью и песнями, после чего пригласили познакомиться со своими самыми интересными проектами.

Первым делом они показали псковичам Детскую библиотеку № 6, которая в этом году получила господдержку в рамках национального проекта «Семья» национального подпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» на создание Детского культурно-просветительского центра и в настоящий момент проходит этап модернизации.

1 сентября на ее базе откроется новый детский культурно-просветительский центр «ЧуДетство: территория роста». Это будет современное пространство площадью почти 109 квадратных метров с интерактивными зонами, VR-шлемами и книгами с укрупненным шрифтом.

Затем псковичи посетили первую модельную библиотеку Смоленска - Центральную городскую библиотеку имени Н.С. Клестова-Ангарского, которая была модернизирована в 2024 году. Сотрудники из Пскова познакомились с концепцией этой обновленной библиотеки, а также узнали, для чего там оборудован аэрохоккей, как бывший гардероб стал центром притяжения для малышей и их родителей. И вдобавок подружились с умным и очень милым роботом Смоляшей.

Экскурсия по библиотеке завершилась беседой по обмену опытом. Псковские и смоленские библиотекари обсудили проблемные рабочие моменты, современные форматы работы с читателями, а также договорились о продолжении тесного сотрудничества и о совместных проектах. Закончился день обзорной экскурсией по историческому центру Смоленска.

Следующая встреча псковских и смоленских библиотекарей запланирована на ноябрь в рамках совместного проекта «Библиотечный мост: молодежные переклички», приуроченного к Году единства народов России.