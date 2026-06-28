Выставка живописи Евгения Останина «Окна» откроется в Пскове 1 июля

Выставка живописи Евгения Останина «Окна» откроется в Центральной городской библиотеке имени Ю.Н. Тынянова 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Евгений Останин – художник и музыкант из Санкт-Петербурга, который более 30 лет живет в Псковской области, в деревне Рагозина Гора Печорского района. А еще почти полвека назад Евгений Останин играл в одной из первых советских рок-групп «Санкт-Петербург».

«Сейчас Евгений Останин известен как человек, оформляющий музейные экспозиции и выставочные пространства. По словам художника, живопись, как и рок-музыку, бросить невозможно даже на Луне. Его живопись представляет собой пейзажные натюрморты. Их отличает скрытая музыкальность и поэтичность. Это не застывшая природа, она живет своей особой жизнью», - отметили организаторы.

Торжественное открытие состоится 1 июля в 17:00. Посетить выставку могут все желающие до 20 июля