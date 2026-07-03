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Шведский джаз прозвучит в Варлаамовской башне в Пскове

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Новый концерт проекта «Театр. Музыка. Музей» пройдет в Варлаамовской башне 17 июля. Для слушателей выступит музыкальный джазовый проект «Кос Бэнд» (Kos Band) и исполнит музыку Эсбьерна Свенссона, сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Эсбьерн Свенссон – джазовый пианист и основатель джазовой группы «Эсбьерн Свенссон трио» (Esbjörn Svensson Trio, E.S.T.). Это один из самых успешных европейских джазовых музыкантов начала XXI века. 

В 2005 году группа стала первым европейским джазовым трио, попавшим на обложку американского журнала Down Beat. Их последний альбом «Live in Hamburg» (2007) – запись концерта 2006 года в Гамбурге в рамках тура в поддержку альбома «Tuesday Wonderland». Перед смертью трио Свенссона работало над концепцией интеграции электронных и механических звуковых решений в контекст джазового трио. 

Последнее выступление группы состоялось в Москве, в Зале имени П.И. Чайковского, 30 мая 2008 года. Кроме «Эсбьерн Свенссон трио», Свенссон записал альбомы с Нильсом Ландгреном и Викторией Толстой.

В день концерта в башне прозвучат лучшие композиции из альбомов «Viaticum», «Seven Days of Falling» и «Tuesday Wonderland».

Для вас выступят Иван Федоров (фортепиано), Ярослав Погодин (барабанная установка) и Михаил Иванов (бас).

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Леона Поземского, дом 46. Подробности по телефону: +78112331065.

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