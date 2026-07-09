Стала известна программа органных и концертов в Печорах на ближайших выходных

Петербургские музыканты Михаил Мищенко и Никита Стрелков выступят с двумя разными программами органных концертов в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, в Лютеранской церкви святого Петра (улица Гагарина, дом 12а)

в Печорах. Об этом сообщили организаторы концерта в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Органные концерты в Печорах / «ВКонтакте»

В субботу, 11 июля, в 16:30 и в воскресенье, 12 июля, в 16:00 две разные программы исполнят музыканты из Санкт-Петербурга: Михаил Мищенко на органе и Никита Стрелков на кларнете.

В субботу, 11 июля, в программе произведения:

Эдгар Тинель (1854 – 1912) Соната для органа, ор. 29 Allegro con moto – Andante sostenuto – Allegro moderato;

Хокан Ларссон (1959 – 2012) Allegro inquieto (I.) из триптиха «Вестник золотого замка», для кларнета и органа, Тинель. Импровизация;

Ингве Шёльд (1899 – 1992) Пассакалья из Sinfonia da chiesa, op. 38;

Ян Куцир (1911 – 2006) из трех хоральных прелюдий для кларнета и органа, ор. 158 II. Jesu, Meine Freude («Иисус, моя отрада») III. Gott des Himmels und der Erden («Бог небес и земли»);

Хенк Бадингс (1907 – 1987) Прелюдия и фуга №4;

Бернхард Зибер (1941 – 2024) Ehre sei Gott («Слава в вышних Богу»), медитация для кларнета и органа;

Рейнальдо Ан (1874 – 1947) К Хлое (переложение для кларнета и органа Алена Брюне).

В воскресенье, 12 июля, в программе: