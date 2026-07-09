Стала известна программа органных и концертов в Печорах на ближайших выходных

Петербургские музыканты Михаил Мищенко и Никита Стрелков выступят с двумя разными программами органных концертов в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, в Лютеранской церкви святого Петра (улица Гагарина, дом 12а)
в Печорах. Об этом сообщили организаторы концерта в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Органные концерты в Печорах / «ВКонтакте»
В субботу, 11 июля, в 16:30 и в воскресенье, 12 июля, в 16:00 две разные программы исполнят музыканты из Санкт-Петербурга: Михаил Мищенко на органе и Никита Стрелков на кларнете.
В субботу, 11 июля, в программе произведения:
- Эдгар Тинель (1854 – 1912) Соната для органа, ор. 29 Allegro con moto – Andante sostenuto – Allegro moderato;
- Хокан Ларссон (1959 – 2012) Allegro inquieto (I.) из триптиха «Вестник золотого замка», для кларнета и органа, Тинель. Импровизация;
- Ингве Шёльд (1899 – 1992) Пассакалья из Sinfonia da chiesa, op. 38;
- Ян Куцир (1911 – 2006) из трех хоральных прелюдий для кларнета и органа, ор. 158 II. Jesu, Meine Freude («Иисус, моя отрада») III. Gott des Himmels und der Erden («Бог небес и земли»);
- Хенк Бадингс (1907 – 1987) Прелюдия и фуга №4;
- Бернхард Зибер (1941 – 2024) Ehre sei Gott («Слава в вышних Богу»), медитация для кларнета и органа;
- Рейнальдо Ан (1874 – 1947) К Хлое (переложение для кларнета и органа Алена Брюне).
В воскресенье, 12 июля, в программе:
- Хенк Бадингс (1907 – 1987) «Утро наступило», Интродукция, Хорал и Финал на гэльскую мелодию;
- Тео Вегман (р. 1951) Три поэмы для органа и кларнета: Картина – Канцона – Место назначения;
- Артур Капп (1878 – 1952) Хоральные вариации Aus tiefer Not schrei ich zu dir («Из бездны бед к Тебе взываю»);
- Артур Капп (1878 – 1952) Andante molto для кларнета и органа;
- Хьюберт Пэрри (1848 – 1918) Хоральная прелюдия на тему Крофта («О вы! бескрайние царства радости»), Хоральная прелюдия на тему St. Cross («О, придите и скорбите со мной»);
- Бернард Уэйн Сандерс (р. 1957) Рапсодия № 3 Neige Dein Herz der Einsicht zu («К мудрости сердце склони»), для кларнета и органа;
- Боб Чилкотт (р. 1955) Танец солнца Om sommaren sköna («Чудесным летом»), шведская народная песня для кларнета и органа.