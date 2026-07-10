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Фестиваль в честь княгини Ольги пройдет в Псковской кремле 24 июля

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Фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» пройдет 24 июля в Псковском кремле. Дата события выбрана не случайно, ведь именно в этот день православные чтят память святой равноапостольной княгини Ольги. В честь данного события Псковский музей-заповедник приготовил для псковичей и гостей города множество площадок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетителей ждут мастер-классы на любой вкус: набойка на ткани «Мастерство манерное», роспись деревянной ложки или глиняного медальона с символом города, создание игрушки из джутовой нити, аппликация «По одежке встречают».

Также самым смелым предлагают окунуться в атмосферу средневековых традиций и овладеть техникой и навыками стрельбы из лука. Проверить свою меткость можно будет на фестивале в лучном тире.

На фестивале будут работать бесплатные площадки с напольными деревянными играми и средневековой медицине, ярмарка местных мастеров, фотовыставка у стен Кремля, лекции от историков в Пороховых погребах.

 


Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием хоровых, вокальных и танцевальных коллективов города.

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