В Пскове опубликована программа VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Стала известна программа VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», который состоится в Пскове с 23 по 26 июля. Это одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша и программа предоставлены пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области

В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают: конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа.

В 2026 году в программе фестиваля – более ста кинокартин. Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие фильмы из РФ, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе займут картины, снятые на Псковской земле.

В составе жюри международного конкурса – кинорежиссер Алексей Герман-младший (председатель), главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, заслуженный артист Республики Узбекистан Рустам Сагдуллаев, а также музыкант и кинорежиссер Алексей Рыбин. Оценивать фильмы короткого метра будут кинокритик и главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская (председатель), продюсер Николай Скобеев и актриса и телеведущая Мария Шукшина.

В жюри конкурса документальных фильмов «Хранители памяти» вошли журналист и политолог Юрий Светов, руководитель научно-просветительских и культурных программ Фонда исторической перспективы Елена Рудая и заслуженный артист России Владимир Литвинов.

Вход на все мероприятия – свободный (кроме церемоний открытия и закрытия, творческие встречи по регистрации).

Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.