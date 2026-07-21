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Фестиваль исторической реконструкции «Железный град» пройдет в Изборске 1 августа

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Фестиваль исторической реконструкции средневековой культуры Древней Руси «Железный град» пройдет в Изборске 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Клубы исторической реконструкции из Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Пскова воссоздадут события XIV – XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Железный град». 

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