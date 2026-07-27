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Четыре дня праздника: как Псков отметил День города. ФОТОРЕПОРТАЖ

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В Пскове с размахом прошел главный праздник — День города. Программа оказалась по-настоящему насыщенной и включала события на любой вкус и возраст. Гостей и жителей ждали международные фестивали, спортивные турниры, семейные площадки с бесплатным мороженым и выступления звездных артистов. Пока киноманы открывали для себя программу фестиваля «Западные ворота», любители истории погружались в атмосферу эпохи княгини Ольги в Псковском кремле, а поклонники живой музыки наслаждались концертами — в том числе и выступлением группы «Ленинград». И это лишь малая часть того, что город подготовил для своих гостей.

Финальный день выдался не менее ярким. На спортивных площадках прошли соревнования по гонкам с препятствиями и функциональному многоборью, «Псков Сап Фест» объединил любителей сап-бордов, а на воду вышли экипажи лодок «Дракон». Спортивные и танцевальные фестивали, интерактивные зоны для детей и взрослых — праздничная энергия не стихала ни на минуту.

Итогом четырех насыщенных дней стал вечерний концерт на центральной сцене в Финском парке. Хедлайнером вечера выступила группа «Тайпан» — авторы хитов, собравших миллионы прослушиваний. Компанию им составила Лиза Матрешка, чье творчество балансирует на стыке поп-музыки, электроники, джаза и речитатива, певица Нина Шнайдер, дарящая зрителям теплоту и искренность через этнические мотивы и акустические баллады, а также киберфолк-группа Runa Project, соединившая фольклор с космическими электронными звучаниями.

О том, как звучали последние аккорды масштабного городского праздника, — в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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