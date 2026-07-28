Читальный зал имени Творогова открыли в Псковском музее-заповеднике

Торжественное открытие читального зала имени Леонида Творогова состоялось 28 июля на третьем заседании научного семинара, приуроченного к 150-летию Псковского музея-заповедника и к 105-летию начала исследований Леонидом Твороговым города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие прошло в главном здании Псковского музея-заповедника. Перед официальным открытием гостей собрали на лестнице. Приветственные слова к открытию читального зала произнесла заслуженный работник культуры Российской Федерации, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Человеческая память, к сожалению, очень коротка, и через какие-нибудь 50-60 лет наши имена забываются. Но есть люди, которые прошли по Земле не просто так. И музей - это то место, то пространство, где имена таких людей должны жить вечно. Открывая сегодня читальный зал имени Леонида Творогова, мы как бы завершаем круг справедливости, потому что этот человек, действительно положил жизнь на то, чтобы создать наше древлехранилище. Я горда тем, что в Пскове есть такая структура. Далеко не в каждом музее, поверьте, это есть. И то, что псковский музей обладает таким хранилищем, созданным самым настоящим подвигом людей, это огромная честь и огромная ответственность. И я очень надеюсь, что в этом читальном зале будут собираться люди, которым действительно очень дорога русская культура, особенно - древняя русская культура».

На заседании ученые из Москвы, Минска, Великого Новгорода и научные сотрудники Псковского музея-заповедника представят доклады, посвященные книжным памятникам. Материалы сегодняшнего семинара будут включены в небольшие тома, которые также украсят древнехранилище. После этого запланирована презентация книги Леонида Творогова.

Леонид Творогов (20 марта 1900, Санкт-Петербург – 28 июля 1978, Псков) - создатель Древлехранилища Псковского музея-заповедника, филолог, краевед, археограф, собиратель и хранитель древних рукописей. Родился в семье потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга. С рождения он страдал вывихом тазобедренных суставов обеих ног, но, несмотря на предрекаемую врачами полную неподвижность, прожил активную, долгую и интересную жизнь. Перед окончанием Ленинградского государственного университета, в 1923 году, впервые попал в Псков, активно работал в Псковском губернском музее, описывал книжные фонды, собирал старинные рукописи.