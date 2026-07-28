Читальный зал имени Творогова открыли в Псковском музее-заповеднике

Торжественное открытие читального зала имени Леонида Творогова состоялось 28 июля на третьем заседании научного семинара, приуроченного к 150-летию Псковского музея-заповедника и к 105-летию начала исследований Леонидом Твороговым города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Мероприятие прошло в главном здании Псковского музея-заповедника. Перед официальным открытием гостей собрали на лестнице. Приветственные слова к открытию читального зала произнесла заслуженный работник культуры Российской Федерации, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
На заседании ученые из Москвы, Минска, Великого Новгорода и научные сотрудники Псковского музея-заповедника представят доклады, посвященные книжным памятникам. Материалы сегодняшнего семинара будут включены в небольшие тома, которые также украсят древнехранилище. После этого запланирована презентация книги Леонида Творогова.
Леонид Творогов (20 марта 1900, Санкт-Петербург – 28 июля 1978, Псков) - создатель Древлехранилища Псковского музея-заповедника, филолог, краевед, археограф, собиратель и хранитель древних рукописей. Родился в семье потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга. С рождения он страдал вывихом тазобедренных суставов обеих ног, но, несмотря на предрекаемую врачами полную неподвижность, прожил активную, долгую и интересную жизнь. Перед окончанием Ленинградского государственного университета, в 1923 году, впервые попал в Псков, активно работал в Псковском губернском музее, описывал книжные фонды, собирал старинные рукописи.
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