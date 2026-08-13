Псковский музей приглашает юных археологов на «раскопки»

Молодежный совет Псковского музея-заповедника приглашает на программу «Археологи о древнем Пскове», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Это не скучная лекция, а настоящее погружение в прошлое. Мы поговорим о том, какое место занимает археология в научном мире, зачем вообще нужны раскопки, какие бывают виды памятников, из чего состоит полевая работа и как ученые определяют возраст находок. А после теории – самая интересная часть. Заглянув на выставку "Зеркало псковской печи" и изучив старинные изразцы, вы сами станете исследователями. Вас ждут небольшие, но самые настоящие "раскопки"», - сказали в музее.