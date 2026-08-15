Фольклорную программу «Деревенский Пушкин» в «Михайловском» провели 50 раз 

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» с начала нынешнего года — Года единства народов России — 50 раз провели фольклорную программу «Деревенский Пушкин», нацеленную на сохранение культурного и языкового многообразия страны.

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участниками этого интерактива стали порядка двух тысяч человек из разных уголков страны и из-за рубежа.

«Деревенский Пушкин» оказался одной из самых востребованных театрализованных музейных программ как у туристических групп, так и у гостей, которые приезжали в заповедник самостоятельно, — рассказали в «Михайловском». — Дух псковской деревни, местный говор, народные песни и игры — всё это воссоздаёт неповторимую атмосферу, в которой жил и творил поэт, находясь в михайловской ссылке. Особый интерес программа вызывает у детей и молодёжи: для этой аудитории знакомство с традиционной народной культурой порой становится настоящим открытием».

В музее напомнили, что в основу сценария «Деревенского Пушкина» легли воспоминания крестьян о «зуёвском барине Ляксандре Сэргеиче», а также литературный, музыкальный и игровой фольклор Святогорья и, конечно, произведения самого Пушкина.

Проводят программу в музейном комплексе Пушкинского заповедника, расположенном в деревне Бугрово.

