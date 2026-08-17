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Ивановский театр кукол покажет в Пскове три спектакля

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Ивановский театр кукол посетит Псков с гастролями, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«С 22 по 27 сентября Псковский областной театр кукол принимает на своей сцене друзей из Ивановского театра кукол! "Большие гастроли" — это всегда событие и для зрителей, и для театра. Это обмен энергией и новые впечатления», - отметили в ТКД.

Театр кукол из города Иваново подготовил для псковских зрителей три постановки: «Какого цвета счастье», «Гусëнок» и «Кукла. Блокадная история». 

Касса театра кукол возобновляет свою работу 2 сентября.

«До встречи в Псковском театре кукол!» - добавили в ТКД.
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