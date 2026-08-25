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Экскурсия «Здравствуй, музей!» пройдет в Палатах у Сокольей башни в Пскове

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Экскурсия «Здравствуй, музей!» пройдет в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, дом 7) 5 и 6 сентября в 11:00, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музей приглашает юных исследователей отправиться в необычное путешествие. Все желающие смогут узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы: что скрывается за витринами и тяжелыми музейными дверями? Почему в музее нельзя трогать экспонаты руками, и кто придумал все эти правила? Специалисты Музейного образовательного центра расскажут детям, почему собирают и сохраняют старинные вещи, какие профессии помогают музею жить, какие удивительные истории хранят самые обычные на вид экспонаты.

Также ребят ждет увлекательная игра, где они попробуют себя в роли реставраторов, музейных хранителей и экспозиционеров и придумают, как бы могла выглядеть авторская музейная выставка.

 

Запись на мероприятие: +7 8112331390 (доб. 1).

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