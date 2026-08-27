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Алексей Севастьянов поздравил библиотеку микрорайона Псковкирпич с 70-летием

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Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов поздравил сотрудников и читателей библиотеки микрорайона Псковкирпич с 70-летием со дня основания учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

В ходе визита парламентарий отметил особую атмосферу библиотеки и подчеркнул значимость её роли для жителей округа. По его словам, именно с этой библиотекой связана одна из его первых встреч с людьми во время работы на округе.

«Родное помещение, самая первая встреча с жителями у меня произошла именно здесь. Радует, что у вас по-прежнему уютно и по-домашнему тепло. Это ваша заслуга. С юбилеем!» – сказал Алексей Севастьянов и передал руководству учреждения приветственный адрес от имени председателя Собрания Александра Котова.
 
«Семьдесят лет – это целая эпоха. Сменились поколения, изменился мир вокруг, но неизменным осталось одно: ваша библиотека по-прежнему является настоящим культурным сердцем микрорайона. Особые слова благодарности – сотрудникам библиотеки. Ваш труд невозможно измерить количеством выданных книг. Вы – настоящие хранители местного очага, в котором сочетаются классические традиции и современные социальные проекты. Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и благодарных читателей – от любознательных малышей до мудрых старожилов микрорайона», – говорится в поздравлении спикера.

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич – основана в 1956 году в заводском районе «Псковкирпич». На сегодня книжный фонд насчитывает около 10 тысяч экземпляров детской, отечественной и зарубежной литературы. Читатели библиотеки – это около 1200 жителей разных возрастов, для которых ежегодно проводится свыше 110 мероприятий: встречи с писателями, викторины, праздники, литературные игры, книжные выставки.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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