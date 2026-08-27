Алексей Севастьянов поздравил библиотеку микрорайона Псковкирпич с 70-летием

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов поздравил сотрудников и читателей библиотеки микрорайона Псковкирпич с 70-летием со дня основания учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Законодательном Собрании.
Фото: Законодательное Собрание Псковской области
В ходе визита парламентарий отметил особую атмосферу библиотеки и подчеркнул значимость её роли для жителей округа. По его словам, именно с этой библиотекой связана одна из его первых встреч с людьми во время работы на округе.
Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич – основана в 1956 году в заводском районе «Псковкирпич». На сегодня книжный фонд насчитывает около 10 тысяч экземпляров детской, отечественной и зарубежной литературы. Читатели библиотеки – это около 1200 жителей разных возрастов, для которых ежегодно проводится свыше 110 мероприятий: встречи с писателями, викторины, праздники, литературные игры, книжные выставки.
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