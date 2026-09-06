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Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем закрыли после первого сезона

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Детективный экшен-триллер «Паук-Нуар» по комиксам Marvel не получит продолжения, объявил стриминг Amazon Prime Video.

Кадр из сериала «Паук-Нуар» / Okko

Решение о закрытии проекта можно назвать неожиданным из-за его успеха как среди зрителей, так и среди критиков: проект получил 7,7 балла из 10 на IMDb и 7,5 от зрителей «Кинопоиска», а также был номинирован на престижную премию «Эмми» в 11 категориях. Сериал также получил высокие оценки критиков и зрителей – 92% на Rotten Tomatoes и 90% по зрительскому «попкорнметру». По данным рейтингов Nielsen, за первые шесть недель показа «Человек-паук: Нуар» набрал 2,6 миллиарда минут просмотра.

В центре сюжета — стареющий и неудачливый частный детектив Бен Райли (Николас Кейдж), который живёт и работает в Нью-Йорке 1930-х годов, занимаясь мелкими делами об изменах. Он старается не привлекать к себе лишнего внимания, но однажды берётся за особо сложное расследование и случайно оказывается в центре масштабного заговора, который заставляет Бена вновь столкнуться со своим прошлым и примерить костюм супергероя по имени Паук.

Первый сезон вышел 27 мая 2026 года сразу в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

«Паук-Нуар» стал первым сериалом по комиксам Marvel, разработанным в рамках соглашения Amazon и телевизионного подразделения Sony, пишет стиминговый сервис Okko.

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