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Лауреат международных конкурсов выступит с концертами органной музыки в Печорах

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Лауреат международных конкурсов Алексей Шмитов выступит с концертами органной музыки 12 и 13 сентября в лютеранской церкви святого Петра в городе Печоры, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте»

Алексей Шмитов работает доцентом Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, состоит в Союзе композиторов РФ и получил всероссийскую премию «Органист года» в 2024 году.

Артист представит программу «Три гения немецкого романтизма: Лист – Вагнер – Брамс». Организаторы включили в репертуар произведения Франца Листа: прелюдию и фугу ВАСН, пьесу «Утешение» ре-бемоль мажор и фантазию с фугой на тему хорала Дж. Мейербера Ad nos, ad salutarem undam. Музыкант также исполнит «Листок из альбома» (1861 год, транскрипция В. Вестбрука) и прелюдию к опере «Нюрнбергские майстерзингеры» Рихарда Вагнера. Выступление продолжит цикл из трех хоральных прелюдий op. 122 Иоганнеса Брамса.

Первое мероприятие состоится в субботу, 12 сентября, в 16:30, а второе — в воскресенье, 13 сентября, в 16:00. 

Концерты проведут по адресу: Печоры, улица Гагарина, дом 12а.

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