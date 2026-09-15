Концерт певицы Марфы в Пскове отменён

Концерт певицы Марфы, который должен был пройти 25 сентября на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии, отменён, следует из информации на сайте филармонии.

Афиша: Псковская областная филармония

«По техническим причинам концерт Марфы отменён», - рассказали в филармонии.

Зрители могут сдать билеты в кассе БКЗ филармонии в любой удобный день. Для оформления возврата посетителям необходимо взять с собой паспорт и банковскую карту, если они оплачивали билеты ей.

Марфа - выпускница Академии Ларисы Долиной и Российской академии музыки имени Гнесиных, артистка продюсерского центра Виктора Дробыша. Выступала в Государственном Кремлёвском дворце, Московском театре эстрады, на стадионе «Лужники» в концерте Леонида Агутина. В репертуаре певицы - песни «Не вспоминай», «Вот так бывает», «Мне не хватает тебя» (на стихи Натальи Власовой). Марфа выступала в шоу «Камеди Клаб» на телеканале ТНТ.

В 2026 году Марфа выпустила дебютный EP-альбом «Танцуй с моей тенью». В него вошел сингл «Белый кролик», который играет в эфирах «Авторадио» и «Русское Радио», а клип транслируют МУЗ ТВ, РУ ТВ, BRIDGE TV и Music Box. В поддержку релиза Марфа провела первый сольный концерт в Mumiy Troll Music Bar. Она исполнила ранее выпущенные композиции и новые треки с альбома. В концерте также принял участие Виктор Дробыш.