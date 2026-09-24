Сквозь века: в Изборске 27 сентября откроют единственный в РФ «Музей креста»

Первый в России «Музей креста» готовится к открытию в Изборске. Он расположился в здании на улице Печорской, 30, и за год подготовки превратился из идеи в полноценный культурный проект с экспозицией в четырёх залах, экскурсиями и просветительской программой. О том, как создавался музей, чем уникальна его коллекция, какие истории стоят за экспонатами и что ждёт гостей на торжественном открытии 27 сентября, узнала Псковская Лента Новостей.

Идея создания музея пришла Анастасии и Андрею Субботиным, после чего началась работа большой команды, которая воплотила задумку в реальность. Ремонт здания, приобретенного Субботиными и находящегося в Изборске на улице Печорской, 30, и подготовка экспонатов длились год. «Эта идея вот как-то родилась, и весь коллектив, который с нами работал, горячо поддержал и за все это дело взялся», – поделился Андрей Субботин.

Коллекция музея расположена в четырёх залах. В ней представлены экспонаты с дохристианскими культурными смыслами, однако основной темой экспозиции является христианский крест. Большинство экспонатов - именно христианских, но возникших в рамках разных национальных и культурных традиций.

Коллекция сформирована из крестов, переданных неравнодушными людьми в дар. Сейчас музей открыт к новым поступлениям: любой желающий может подарить крест или оставить его на хранение музею. Каждая передача оформляется официальным документом. Кроме того, работники музея записывают некоторые связанные с крестом истории посетителей, после чего рассказы могут быть использованы в экскурсии. «Кто-то рассказывает свою историю, которую мы потом естественным образом записываем или запоминаем. Кто-то верит, что крест помогает, кто-то в это не верит, но те, кто рассказывает, и те, кто это объясняет, в это верят. Для всех остальных это уже рассказ, пересказ уже идет наш», – сказал Андрей Субботин.

В музее уже разработаны экскурсии для детей и взрослых. Также гости могут побывать на специальной экскурсии «Ночь в музее», которая проходит несколько раз в месяц и включает в себя прогулку по Изборску и чаепитие на веранде. «Мы рассказываем про нашу культуру, наш православный мир, зачем мы носим крестик, надо ли креститься, как раньше люди крестились, какие знаки и символы были до обретения креста. Крест нашли фактически только через 300 лет после казни Иисуса, до этого люди рисовали и использовали символы. После уже появляется крест, и он начинает свое победоносное движение по Земле», – пояснил Андрей Субботин.

При разработке экскурсий особое внимание уделено тому, чтобы музей был не «складом древностей», а просветительским центром, где гости смогут задать волнующий вопрос о кресте. «Важная составляющая – это когда ты заходишь в музей и можешь задавать вопросы, это обучающий процесс. Музей – это учебное пособие, которое может раскрыть нам какие-то смысловые знания и знаки предметов и вещей, которые расположены в музее. Мы занимаемся информативной частью для людей, то есть мы показываем и рассказываем. Кто-то может говорить, что это обучение, кто-то говорит, что это проповедь. Каждый, кто к нам приходит, находит смысл в том, что ему хочется услышать», – сказал Андрей Субботин.

Музей открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00. Такой продолжительный режим работы продуман специально для удобства туристов: гости смогут посетить музей даже после закрытия Изборской крепости. По словам создателей, позднее время закрытия – это способ сделать Изборск еще более комфортным и привлекательным туристическим направлением.

Официальное открытие первого в мире музея креста состоится 27 сентября, в день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Торжественная церемония открытия музея запланирована на 13:00. В программу войдут освящение, рассказ об истории и экспозиции музея, а также чаепитие для всех гостей. После церемонии посетителей ждут бесплатные экскурсии. Они пройдут в 15:00, 16:30 и 18:00.

Можно сказать, что «Музей креста» – это уникальное место, которое дает возможность окунуться в многовековую историю одного из самых узнаваемых символов. Он будет интересен и тем, кто ищет глубокие исторические и культурные смыслы, и тем, кто хочет услышать истории других людей, связанные с семейными реликвиями. Экскурсии, рассчитанные на разную аудиторию, и гибкий график работы делают музей удобным для туристов, а сам проект становится новой причиной приехать в Изборск и задержаться там подольше.

Софья Зиновьева

Фото здесь и далее из ВК-сообщества «Первый в России «Музей Креста» (Изборск)