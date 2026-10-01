Музей представил выставку к 250-летию указа об открытии Псковской губернии

Виртуальную выставку «Губерния в новом образе правления устроенная» запустили на сайте Псковского музея-заповедника сегодня, 1 октября. Проект приурочен к 250-летию указа императрицы Екатерины II «Об открытии Полоцкой и Псковской губерний», подписанного 24 августа 1776 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Маршрут путешествия шел через Псковскую, Полоцкую, Могилевскую, Смоленскую и Новгородскую губернии, то есть через «новоустроенные» земли, где губернская реформа 1775 года должна была показать первые результаты. Поездка имела и дипломатическую цель. В Могилеве Екатерину ждала встреча с императором Священной Римской империи Иосифом II, который путешествовал инкогнито под именем графа Фалькенштейна.

О поездке местные власти узнали еще в сентябре 1779 года. Сенат и Кабинет императрицы разработали подробный маршрут, назначили станции, места обедов и ночлегов. На каждой станции нужно было держать по 450 лошадей, а всего для путешествия понадобилось более 12 тысяч. Чинили дороги и мосты, готовили покои для государыни и ее свиты, в которую входили 26 персон высокого ранга и множество прислуги, музыкантов и поваров.

Выставка построена на источниках: «Дневной записке» путешествия, Камер- фурьерском церемониальном журнале 1780 года и письмах Екатерины II.

В ходе поездки Екатерина лично убедилась, как работает новая система управления. Она обратила внимание на проблемы губернии — недоимки, волокиту и неравномерное расселение по уездам, но в целом реформа давала результат. Императрица увидела, что «пружины империи» не ослабли, а набирают силу. Путешествие объединило инспекцию, дипломатию и укрепление авторитета власти.

Для жителей Гдова, Пскова, Острова, Опочки, Великих Лук и Порхова приезд государыни стал событием, о котором помнили долгие годы. Сама Екатерина сочетала величие с простотой обращения, а строгость ревизора с щедростью благодетельницы. «Я хвалю вслух, а браню наедине», — говорила она спутникам.