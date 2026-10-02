Открытие выставки «Хождение за три моря: путешествие длиною в ноту» в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Международный день музыки, 1 октября, в Великих Луках в Детской музыкальной школе №1 имени М.П. Мусоргского состоялось открытие уникальной выставки «Хождение за три моря: путешествие длиною в ноту».

Выставка представляет собой настоящее музыкальное приключение, вдохновлённое странствиями поэта, писателя, творческого путешественника, мецената, коллекционера Сергея Бурыкина. В коллекции присутствуют инструменты из разных стран мира — они самобытны и удивительны в своем звучании. Используя естественные материалы с их уникальными физическими и акустическими свойствами, мастерство в изготовлении звуковоспроизводящих систем, знание тембров и ритмических возможностей каждого инструмента, можно воссоздать уникальную атмосферу музыкального мира, влияя на формирование местных музыкальных стилей и обогащая художественное восприятие человека.

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Подробнее - в фоторепортаже Елены Баженовой.