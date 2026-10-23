На смену позднему бабьему лету в Псковскую область придут дожди

Солнечная погода в Псковской области в 20-х числах октября - это элемент позднего бабьего лета. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Солнечная погода сегодня - это позднее бабье лето. Бывают такие годы, когда оно делится на две или даже на три части. Вот у нас был такой элемент позднего бабьего лета», - пояснила Тала Нещадимова.
По ее словам, сейчас на смену солнцу придут дожди, начиная с завтрашнего дня.
«Дождики нам сейчас приносят циклон. И циклон будет оказывать на нас разными своими частями влияние всю следующую неделю», - резюмировала начальник гидрометцентра.