На смену позднему бабьему лету в Псковскую область придут дожди

Солнечная погода в Псковской области в 20-х числах октября - это элемент позднего бабьего лета. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Солнечная погода сегодня - это позднее бабье лето. Бывают такие годы, когда оно делится на две или даже на три части. Вот у нас был такой элемент позднего бабьего лета», - пояснила Тала Нещадимова.

По ее словам, сейчас на смену солнцу придут дожди, начиная с завтрашнего дня.