От афиши до цифрового ID: как MAX осваивает культурное пространство Псковской области

Чтобы не пропустить интересный спектакль, узнать о новой выставке или выбрать мероприятие для выходных, необязательно постоянно проверять афиши на сайтах разных учреждений культуры. Все больше информации о культурной жизни Псковской области появляется в национальном мессенджере MAX. Там можно найти официальные каналы театра, музеев и культурных центров, следить за новостями и анонсами. А специальный чат-бот подберет события именно для вас.

Изображение сгенерировано нейросетью

Виртуальная карта культурной жизни Псковской области в MAX охватывает уже весь регион. Найти в мессенджере можно не только областные учреждения культуры, но и организации из небольших населенных пунктов - почти все они уже завели свои каналы. Наиболее популярны среди них соцсети Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Театрально-концертной дирекции, Великолукского драматического театра, а также Печорского районного центра культуры.

«Основу контента каналов составляют анонсы событий из мира культуры и творчества. При этом учреждения не ограничиваются только собственными событиями - они публикуют информацию обо всех культурных возможностях в регионе, интересные факты и сведения о людях из культурной жизни региона, достижениях творческих коллективов и просто значимую информацию, например о видах и способах борьбы с мошенниками в сети», - рассказали в министерстве культуры Псковской области.

При этом в ведомстве отметили, что мессенджер MAX пока остается дополнительным инструментом, где жители могут узнавать о культурной жизни муниципалитета и региона в целом. Основными же источниками информации об учреждениях все еще остаются их собственные сайты и группы во «ВКонтакте».

Ссылки на каналы каждой из организаций можно найти на их страницах в других соцсетях, а также на официальных сайтах. Достаточно просто перейти по ним, подписаться на каналы, и все анонсы будут всегда под рукой.

Однако только ими культурное пространство в MAX не ограничивается. В мессенджере работает чат-бот «Госуслуги Культура». По запросу пользователя в нем формируется подборка мероприятий в соответствии с его геолокацией. Также бот может рассылать еженедельный дайджест событий по четвергам. А у владельцев Пушкинской карты есть возможность покупать через него билеты на мероприятия. «Важно отметить, что бот собирает только краткое описание событий, а более детальную информацию вы сможете узнать, посетив сайт учреждения», - отметили в министерстве культуры.

Кроме того, уже сейчас в MAX доступен «Цифровой ID» - аналог документов, позволяющий подтверждать льготный статус - студента, пенсионера, инвалида, многодетной семьи, участника СВО - при посещении музеев, театров и домов культуры. Сотрудник учреждения просканирует QR-код через сервис «Госкан» в приложении «Госуслуги» и мгновенно получит подтверждение. Как подчеркнули в министерстве, персональные данные гражданина при этом не передаются.

Таким образом, MAX постепенно обрастает все новыми функциями, связанными с культурной жизнью региона. Одни из них помогают узнавать о культурных событиях, другие упрощают посещение учреждений. И вполне возможно, что в дальнейшем таких возможностей станет больше.

Софья Богданова