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«Персональный плейлист» Николая Рассадина услышат радиослушатели «ПЛН FM»

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Слушайте на волнах «ПЛН FM» очередной выпуск программы «Персональный плейлист». Это проект, в котором гости студии делятся с радиослушателями своими любимыми песнями и рассказывают, какая музыка им созвучна.

Сегодняшний гость студии – псковский поэт и бард Николай Рассадин. Более 7 лет «поэт и правдоруб» нашей радиостанции ведет музыкальный блог, исполняя на частоте 102.6 FM собственные песни на злобу дня, а сегодня поделится «не своими» песнями, которые нравятся ему.

В чем разница между авторской и бардовской песней? Песни на какие темы Николай Рассадин принципиально не слушает? Согласен ли он с тем, что сейчас не пишут хороших песен и что отношение друг другу в композициях о любви сильно поменялось?

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию из студии, как обычно, можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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