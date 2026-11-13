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Псковский музей-заповедник и школьники помогут Деду Морозу в «Новогодней канцелярии»

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Псковский музей-заповедник проведет интерактивную программу «Новогодняя канцелярия» для учащихся 1-5 классов в Приказной палате Псковского кремля (Кремль, дом 4), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе культурного учреждения.

Афиша и фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Программа представляет собой история о том, как Новый Год оказался под угрозой из-за рассеянности Деда Мороза. А юным псковичам предстоит во всем разобраться и спасти новогоднее торжество. 

«По прибытии в Псков внучка Деда Мороза Снегурочка получает письмо. Оказывается, что в Приказной палате у дедушки остались незавершенные дела. Пока их не закончить, Новый год не настанет. На этом настаивает принципиальный блюститель закона дьяк Феодосий Филиппович», — рассказали в музее основную историю интерактивной составляющей программы мероприятия.

Чтобы спасти главный праздник года, ребятам будет нужно уладить все канцелярские неурядицы сказочных героев. Школьники смогут познакомиться с работой Приказной палаты, а также изготовить свою личную печать и как следует приготовитесь к празднованию Нового года.

Программа проводится для организованных групп по предварительным заявкам. Телефон для записи: +78112331065.

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