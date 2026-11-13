Псковский музей-заповедник и школьники помогут Деду Морозу в «Новогодней канцелярии»

Псковский музей-заповедник проведет интерактивную программу «Новогодняя канцелярия» для учащихся 1-5 классов в Приказной палате Псковского кремля (Кремль, дом 4), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе культурного учреждения.
Афиша и фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Программа представляет собой история о том, как Новый Год оказался под угрозой из-за рассеянности Деда Мороза. А юным псковичам предстоит во всем разобраться и спасти новогоднее торжество.
Чтобы спасти главный праздник года, ребятам будет нужно уладить все канцелярские неурядицы сказочных героев. Школьники смогут познакомиться с работой Приказной палаты, а также изготовить свою личную печать и как следует приготовитесь к празднованию Нового года.
Программа проводится для организованных групп по предварительным заявкам. Телефон для записи: +78112331065.