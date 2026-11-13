Фотокорреспондент ПЛН заняла первое и второе места в федеральном конкурсе РВИО

Три работы фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей Анны Тягуновой заняли первые и второе места в одной номинации фестиваля творческой фотографии «История.РФ», стало известно по итогам конкурса.

Фотографии монумента «Знамя Победы» в поселке Идрица Себежского муниципального округа и Памятника героям Первой мировой войны в городе Пскове победили в номинации «Монументальные произведения, установленные при участии Российского военно-исторического общества на территории Российской Федерации (приоритетная номинация)».

Работа Анны Тягуновой с памятником «Солдату Первой мировой войны» в Пскове в той же номинации заняла второе место.

Фестиваль творческой фотографии «История.РФ» – культурный проект, посвящённый визуальному осмыслению исторического наследия России.

В 2026 году он продолжает традиции всероссийского фотопроекта «Россия – Моя История», который с успехом прошёл в 2022 году, и развивает результаты первого Фестиваля «История.РФ» 2025 года, объединившего более 300 участников из 60 регионов.

Главным организатором выступает Российское военно-историческое общество (РВИО). Мероприятие реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».