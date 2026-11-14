 
Культура

Выставка вышитых рушников открылась в музее-усадьбе Мусоргского

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В музее-усадьбе великого композитора начала работу уникальная экспозиция. В ней представлены подлинные рушники конца XIX – начала XX века из фондов Псковского музея-заповедника. Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества. 

На выставке посетители могут увидеть свадебные, «божниковые» и обрядовые полотенца, выполненные в техниках вышивки и браного ткачества, а также узнать тайный смысл древних узоров-оберегов.

«Каждый рушник – это целая история, рассказанная нитками. Псковские мастерицы вкладывали в работу не только мастерство, но и душу», – отмечает заведующая музеем-усадьбой Лидия Николаева.

Выставка будет работать до января 2027 года. Вход свободный

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