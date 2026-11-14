Презентация второго тома книги «Давыд Городецкий» прошла в Пскове

Презентация второго тома книги «Давыд Городецкий» прошла в Псковской областной библиотеке имени Курбатова сегодня, 14 ноября. Новый роман представил автор — писатель, поэт, большой знаток и любитель псковской истории Анатолий Рахматуллин (псевдоним — Тимофей Рахманин). Об этом сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова/ сообщество ВКонтакте

Заведующая отделом регионоведения Елена Киселёва, организовавшая встречу, поблагодарила писателя за любовь к чтению и долгие годы сотрудничества и представила его книги из нашего фонда. Поэт Андрей Бениаминов рассказал о своём коллеге, напомнив, что Тимофей Рахманин является не только ярким писателем, но и одним из основателей общества Довмонта в Пскове, много сделавшим для увековечивания памяти великого князя.

Второй том «Давыда Городецкого» — это уже пятая книга Анатолия Рахматуллина. Писатель рассказал, как непросто рождался сюжет, какие его повороты появились уже в процессе работы и почему личность главного героя заслуживает человеческого восхищения и исторической благодарности.

«Князь Давыд Городецкий, личность не менее масштабная, чем Александр Невский. Он сыграл важную роль в защите славянских земель от крестоносцев и стал каштеляном (воеводой) Гродно — с этого момента город ни разу не был взят врагом. Сейчас я работаю над третьей книгой цикла, и, похоже, история разрастётся до четырёх томов: материал оказывается куда обширнее, чем казалось поначалу», - рассказал автор.

Сюжет книги опирается на исторические документы и летописи, и всё-таки это художественное произведение с известной долей вымысла и точной проработкой характеров. Особый психологизм в описании героев и захватывающий сюжет отмечали и первые читатели романа, которые пришли на презентацию.

В завершение встречи Анатолий Рахматуллин исполнил песни под гитару, ответил на многочисленные вопросы зрителей и оставил автографы на своих книгах.

Добавим, с первым и вторым томами романа о Давыде Городецком и другими произведениями автора можно познакомиться в отделе регионоведения.