Концерт популярного российского исполнителя Вани Дмитриенко состоится 19 ноября в 19:00 в Ледовом дворце в деревне Борисовичи. Организаторы сообщают, что артист исполнит свои главные хиты в сопровождении музыкантов.



Фото: Иван Дмитриенко / ВК

Со сцены прозвучат авторские песни «Венера-Юпитер», «Шёлк», «Цветаева», «Вишнёвый», «Настоящая», «Силуэт», «Лего», «Отражение», а также композиции из сериала «Плакса».

Организаторы напоминают, что дети до 12 лет могут посетить концерт только в сопровождении родителей или уполномоченных взрослых. Детям до двух лет включительно билет не требуется, если они не занимают отдельное место на трибуне.

Ранее Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на Большой спортивной арене «Лужники».

Приобрести билеты можно по ссылке .

ООО «МЬЮЗИК ФРОГ» ИНН: 7708452367 Erid: 2SDnjdBv6Nn