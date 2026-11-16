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Творчество, традиции и единство поколений: в Пскове стартует конкурс талантов «Семейная сцена»

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Семейный конкурс талантов, призванный объединить поколения, раскрыть творческий потенциал семей и напомнить о главных ценностях: любви, взаимопонимании, поддержке и уважении к семейным традициям «Семейная сцена» реализуется в Пскове. Об этом сообщили организаторы. 

Афиша: Росмолодёжь

Главная идея проекта — показать, что семья может быть настоящей творческой командой.

Участникам конкурса предстоит проявить себя в трёх номинациях: «Поющая семья» — совместное исполнение вокальных произведений, где семьи смогут продемонстрировать свои музыкальные способности и артистизм, «Творим вместе» — хореография, театральные постановки, оригинальный жанр и инструментальное исполнение, а также «Семейная история» — творческие номера, посвящённые традициям семьи, преемственности поколений и семейным ценностям. Это могут быть мини- спектакли, литературно-музыкальные композиции, художественное чтение и другие сценические формы.

Программа проекта не ограничится конкурсными выступлениями. Для участников запланированы пять тематических мастер-классов, которые помогут семьям раскрыть свои таланты, получить новые навыки и подготовиться к выступлениям. Также состоится новогодний семейный квиз — возможность провести время вместе, проверить эрудицию и зарядиться праздничным настроением.

Проект объединит более 40 семей-участников и привлечёт свыше 500 зрителей. Конкурсная программа завершится финалом, который состоится на сцене Дома офицеров. Здесь лучшие семейные творческие команды представят свои номера и поборются за звание победителей конкурса.

«"Семейная сцена" — это больше, чем конкурс талантов. Это пространство, где рождаются общие воспоминания, укрепляются семейные отношения, дети и родители учатся слышать друг друга, а семейные истории получают возможность прозвучать со сцены», — добавили в организации.

Регистрация осуществляется в официальной группе «Вконтакте» для этого нужно написать слово «Зяавка» в сообщения группы.

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи.

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