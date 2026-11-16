Роберт Паттинсон станет новым Джеймсом Бондом

Британский актер Роберт Паттинсон станет новым исполнителем роли секретного агента Джеймса Бонда. Это следует из публикации в аккаунте агента 007 в Instagram*.
Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Warner Bros.
Актер, наиболее известный по фильмам «Довод», «Бэтмен», «Сумерки» и «Вот это драма!», станет седьмым исполнителем роли агента 007. В финальном отборе он обошел Николаса Холта, Джоша О'Коннора, Каллума Тернера и Джека Лаудена.
Режиссером нового фильма выступит Дени Вильнев, сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Съемки планируют начать в 2027 году, пишет
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