В день большого церковного праздника — Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в предстоявшую субботу, 21 ноября, Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» отметит свои именины: престольный праздник сельца Михайловского — мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, и равно всего заповедника, который по имени центральной усадьбы также называется «Михайловское».

Репродукция: Евгений Свердлов. Михайловское. Часовня (1983). Из фондов Пушкинского заповедника

Как сообщает служба информации музея, «домашние торжества» начнутся в 11 — общей молитвой. Водосвятный молебен проведут в часовне Михаила Архангела, расположенной в начале Еловой аллеи; по завершении службы пройдёт чин освящения музея-усадьбы.

Далее в именинной программе — небольшая, получасовая лекция «Святой Архистратиг Михаил — небесный покровитель Михайловского», которую прочтёт хранитель усадьбы, кандидат исторических наук Юлия Узенёва. А после гостям предложат чай с пирогом. На лекцию и чаепитие всех приглашают в выставочный зал «Льняной амбар» в Михайловском. Вход в зал свободный.