Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина готовит экспериментальный спектакль по дневниковым записям писателя Даниила Хармса. Премьера состоится 11 декабря в Новом зале театра. Режиссёром постановки выступит один из представителей современного петербургского театрального авангарда Роман Муромцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени Александр Пушкина

В основу спектакля легли не известные стихи и рассказы Даниила Хармса, а его личные дневники, которые, по информации театра, ранее не переносили на сцену.

В своих записях писатель делился повседневными наблюдениями, философскими размышлениями, планами на жизнь и творчество. Он также оставлял впечатления о прочитанных книгах, фильмах и музыке. На страницах дневников встречаются имена известных деятелей культуры, среди которых Казимир Малевич, Самуил Маршак, Борис Пастернак и Николай Заболоцкий.

Через эти записи создатели спектакля предлагают зрителям взглянуть на жизнь Хармса его собственными глазами - увидеть человека, в судьбе которого переплетались абсурд, надежда и отчаяние.

Режиссёр Роман Муромцев известен экспериментальными постановками. Среди его работ -«Шатуны», «Ёлка у Ивановых» и «Козлиная песнь». За спектакль «Шатуны» он получил специальный приз экспертного совета петербургской театральной премии «Золотой софит». Ранее режиссёр уже сотрудничал с Псковским театром драмы. Во время лаборатории «Мо Янь феста» он представил эскиз спектакля «Лунсюйгоу» по вступительной ремарке к пьесе Лао Шэ.

В новой постановке сыграют Дарья Чураева, Валентина Банакова, Ислам Галиуллин и Полина Лебедева.

Премьерные показы запланированы на 11-13 и 18-20 декабря, а также 8 января. Спектакль рассчитан на зрителей старше 18 лет.