Благотворительный концерт «Очарование романса» в сопровождении ансамбля «Элегия» состоится в концертном зале Детской музыкальной школы №2 имени Модеста Мусоргского в Пскове 14 декабря. Перед зрителями выступит заслуженный работник культуры Российской Федерации, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Юрий Наконечный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Юрий Наконечный, известный на Псковщине музыкант, исполнитель русских романсов, директор Детской музыкальной школы № 2 имени Модеста Мусоргского, родился в городе Острове Псковской области в семье военнослужащего. Окончил Псковскую детскую музыкальную школу №1 и Псковское областное музыкальное училище по классу фортепиано.

Учась в музыкальном училище Юрий Наконечный стал известным на Псковщине рок-музыкантом, вокалистом, гитаристом, клавишником. Играл в группах: «Дебри» - клуб завода «Псковкирпич», «Зеркало» - танцплощадка Пушкинского парка, «Кром» - танцевальная площадка Дома культуры Профсоюзов.

После окончания Псковского областного музыкального училища Юрий Наконечный служил в рядах советской армии в военной части города Ош в Киргизии. Играл в военном духовом оркестре. Из музыкантов оркестра создал вокально-инструментальный ансамбль «Элегия», с которым умудряется гастролировать по всей Киргизии, а также играть на танцах в центральном парке города Ош. По возвращению из армии в город Псков Юрий Наконечный стал музыкальным руководителем Псковской рок-группы «Кром».

Неожиданно, коренным образом Юрий Наконечный сменил направление своей творческой деятельности и поступил в Московский государственный музыкальный педагогический институт имени Гнесиных, ныне Академия музыки имени Гнесиных, по специальности академический вокал (баритон) в класс народной артистки СССР - Н.Д. Шпиллер. Во время учебы стал артистом «Росконцерта» и солистом-вокалистом Московского камерного хора под управлением заслуженного артиста СССР – Владимира Минина. Юрий Наконечный участвовал в концертных программах и премьерах творческого коллектива, таких значимых, как: Г. Свиридов «Пушкинский венок», В. Гаврилин «Перезвоны» и многих других, выступает в составе коллектива с ведущими дирижерами и оркестрами страны, выступает на концертных площадках во многих странах мира.

Позже Юрий Наконечный по семейным обстоятельствам вернулся в Псков, где сначала стал солистом Псковской областной филармонии, а затем директором Псковской детской музыкальной школы № 2. Работа директором школы очень значимый период жизненного и творческого пути мужчины. У школы не было своего собственного здания, преподаватели ютились по неприспособленным помещениям общеобразовательных школ района Завеличья. Благодаря чаяниям и упорству Юрия Наконечного было построено новое здание школы по адресу: Красноармейская дом 21, открыт концертный зал на 250 мест и поставлен рядом со школой памятник нашему земляку, великому русскому композитору Модесту Мусоргскому. Школа теперь с гордостью носит имя этого великого русского композитора.

За время работы директором школы Юрий Наконечный продолжает активную творческую деятельность артиста-исполнителя. На протяжении многих лет поет и солирует в хоре храма Александра Невского, в хоре Свято-Троицкого собора, хоре Свято-Никольской Любятовской церкви, со всеми этими хорами гастролирует в России и за рубежом. Юрий Наконечный в течение нескольких лет являлся солистом Псковского камерного хора под руководством Григория Смирнова. Юрий Наконечный является первым исполнителем Гимна Псковской области (муз. Б. Федотова, сл. Т. Рыжовой).

Будучи директором школы Юрий Наконечный создал ансамбль русской эстрадной музыки «Элегия». Позже стал пропагандистом и популяризатором жанра эстрадной музыки – русского романса. В репертуаре артиста несколько сотен русских романсов.

Концерт начнётся в 18:30 по адресу: улица Красноармейская, 21. Вход бесплатный.