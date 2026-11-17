В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» в эти дни находится камерунский кинорежиссёр и продюсер Мпондо Думбе. Вчера, 16 ноября, его приняли директор Пушкинского заповедника «Михайловское» и представители администрации музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, господин Мпондо сейчас работает над фильмом об Абраме Ганнибале, который по одной из версий был выходцем из городка Логон-Бирни на севере Камеруна (другие версии — из Эфиопии, из Эритреи). По словам режиссера, фильм планируется как документальный, но наряду с записями встреч съёмочной группы с музейными работниками, историками и архивистами, в него войдут и постановочные фрагменты. Режиссёр уже несколько лет бывает в России, собирая материалы. Он посещал Москву, Санкт-Петербург и даже Иркутск, через который «царский арап», попавший в опалу после смерти Петра Великого, следовал транзитом. В сибирский город Мпондо Думбе приезжал в феврале — ему было очень важно почувствовать атмосферу холодной, заснеженной России.

На вчерашней встрече с Георгием Василевичем создатель будущего фильма обсудил возможности научного сотрудничества с «Михайловским». Кроме того, он хотел выяснить, можно ли будет провести съёмки на различных объектах заповедника и прежде всего, конечно, в музее-усадьбе «Петровское» и согласятся ли работники Пушкинского заповедника и лично Георгий Василевич участвовать в этих съёмках.

«В дальнейшем, после получения необходимых разрешений и согласования условий сотрудничества, я хотел бы вернуться в Россию со своей съёмочной группой для создания документального фильма в оптимальных условиях и при строгом соблюдении правил музея-заповедника», — пояснил господин Мпондо. Также режиссёр уточнил, что его зрительская аудитория — прежде всего жители Камеруна, но ему хотелось бы, чтоб его работу, когда она будет завершена, увидели и за пределами его страны. Поэтому фильм, который будет сниматься на французском (и там, где потребуется перевод, — с французскими субтитрами) затем планируется перевести на русский — для зрителей Родины Пушкина — и на английский, для международной публики.

Экскурсию по дому Пушкина в Михайловском для господина Мпондо ведёт научный сотрудник Пушкинского заповедника Татьяна Иванова

Сегодня утром режиссёр из Камеруна побывал в «Михайловском», а сейчас в мемориальной усадьбе Ганнибалов его консультирует хранитель «Петровского» кандидат филологических наук Любовь Козмина, добавили в Пушкинском заповеднике.