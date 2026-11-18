В предстоящий понедельник, 23 ноября, ценители литературы и театра смогут заново открыть для себя красоту уральских сказов. Именно этот богатый художественный материал лёг в основу нового камерного литературного спектакля Анны Яковлевой, сообщает служба информации Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», анонсируя вторую в этом сезоне псковскую встречу в рамках проекта «Ожившие страницы книг».

Анна Яковлева. Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как пояснили в музее, новый спектакль актрисы «Петербург-концерта» продолжает линию, заявленную в другой её работе — «Пути-дороги сказочны» (другое название — «Чудесные сказочники северного края: Борис Шергин и Степан Писахов»). Интересно, что в основу «уральского сценария» Анны Яковлевой легли не только произведения литературной классики — прежде всего сказы Бажова, но и лучшие образцы фольклора.

В «Михайловском» уточнили, что литературный спектакль «Старинные сказы уральских гор» будет дан в псковской городской усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство Пушкинского заповедника в областном центре.

Всего же в сезоне 2026/2027 годов в рамках проекта «Ожившие страницы книг» запланированы десять показов. Среди литературных произведений, которые актриса представит в своём прочтении псковским слушателям, — пушкинские «Борис Годунов» и «Метель», «Дама с собачкой» Чехова, «Мёртвые души» Гоголя, иронические миниатюры Тэффи. Обращается Анна Яковлева в своих работах и к творчеству советских писателей и поэтов: Александра Грина, Андрея Платонова, Ольги Берггольц. Весьма интересные и искушённой аудитории, эти спектакли будут особенно полезны тем, кто только открывает для себя мир отечественной литературы. Важно, что все они включены в федеральную программу «Пушкинская карта», — особо подчеркнули в «Михайловском».