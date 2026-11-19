Постепенно все больше места в культурной жизни Пскова занимает стендап: многие горожане охотно выбирают юмористические выступления, чтобы приятно провести вечер. Особенно популярны мероприятия с участием комиков из других городов. Но в Пскове выступают не только приезжие стендаперы. У нас есть и свои артисты, которые регулярно выходят на сцену, - значительная часть таких вечеров проходит именно с их участием. Псковская Лента Новостей задалась вопросом: что представляет собой местное стендап-сообщество? Кто эти люди, как они приходят к соло-выступлениям? Над чем шутят и получается ли у них зарабатывать на собственном юморе? Чтобы найти ответы, мы обратились напрямую к комикам нашего города.

Фото здесь и далее:«Псковский стендап» / «ВКонтакте»

Стендап - это комедийный жанр, в котором артист выступает перед живой аудиторией с юмористическим монологом. В отличие от КВН, это искусство одиночки - как правило, на сцене находится только один человек, а не команда. Реквизит и декорации обычно отсутствуют - перед зрителями стоят только комик и микрофон перед ним.

О том, как устроено псковское стендап-сообщество, нам рассказал Станислав Егоров - глава клуба «Псковский стендап». По его словам, у нас в городе этот жанр начал развиваться около десяти лет назад.

«Множество разных коллективов, в том числе включавших известных в данный момент людей, пытались этим заниматься. Были успешные проекты, были не очень. Но в том виде, в котором стендап в Пскове существует сейчас, он начался в 2023 году», - рассказывает комик.

Именно тогда в нашем городе появился клуб «Псковский стендап», во главе которого встал Станислав. Основная деятельность мужчины не была связана с юмором - он профессиональный спортсмен-вейкбордист. Стендапом Станислав заинтересовался после того, как поучаствовал в «открытом микрофоне» - формате, в рамках которого выйти на сцену и выступить перед публикой может любой желающий. «Я пришел, мне очень понравилось, захотел участвовать. Всегда тянуло к стендапу, всегда хотелось веселить людей. И так я попал в это прекрасное сообщество», - делится комик.

Однако спустя время одного участия Станиславу оказалось мало. По его словам, у него есть организаторские качества, которые именно в сфере юмора раскрылись в полной мере. Он основал свой клуб «Псковский стендап» и начал устраивать регулярные выступления местных артистов в различных заведениях города.

В основной костяк клуба, помимо Станислава Егорова, вошли Илгар Шарифов, Иван Исаков и Александра Шарифова. Еще одним участником, играющим в объединении не последнюю роль, стал Станислав Романов. Сейчас «Псковский стендап» - не единственная инициатива, которая развивает это направление юмора в городе. Некоторые бары и кафе тоже устраивают вечера стендапа. Но, как правило, там выступают приезжие юмористы, в то время как среди участвующих в мероприятиях Станислава Егорова - в основном псковские артисты. Хотя гости из других городов тоже нередко появляются в афишах клуба, так что в этом плане организаторы сохраняют баланс. Для местных соло-комиков «Псковский стендап» стал главным объединением, которое сформировало полноценное стендап-сообщество в городе в его современном виде.

Программа у клуба обычно очень насыщенная - мероприятия проходят каждую неделю. Среди них и сольные выступления стендаперов, и «открытые микрофоны», и более необычные форматы. Например, «Тещин язык» - мероприятие, во время которого комик и зрители одновременно разгадывают один и тот же кроссворд. Постоянной площадки у «Псковского стендапа» нет, но чаще всего организованные ими выступления проходят в «Blgkv Bar» и кафе «Культур» (бывший бар «Дом культуры»). Все анонсы клуб публикует в своем сообществе во ВКонтакте и в телеграм-канале.

«Индустрия для лохов»

Как же люди приходят в стендап? Оказывается, для этого необязательно иметь за плечами опыт выступлений или готовую программу. В псковском сообществе рады даже тем, кто только присматривается к жанру.

«Ну, в основном все думают: “Вау, я могу веселить людей!”, - и приходят в стендап. Насколько легко попасть в сообщество? Очень легко. Мы прям заманиваем даже тех, кто не хочет. Стараемся расшириться, потому что стендап-талант - его нужно откопать. Редко кто приходит и сразу начинает шутить. Даже если так, все равно нужно править, редактировать, настроить человека, нужен взгляд со стороны на него. Поэтому мы открыты для молодежи. Мы сейчас работаем в этом направлении, чтобы как можно более омолодить коллектив», - рассказывает Станислав Егоров.

На вопрос о том, кто чаще всего становится стендапером, мужчина иронизирует, что обычно это «какой-то отчаявшийся человек, который уже понял, что ему нечего терять в этой жизни, и может позориться по полной программе».

«Стендап-среда в стране, говоря словами одного известного комика, стала индустрией для лохов, по большей части, как это ни прискорбно. Не в полной мере, конечно, но сейчас тенденция такая, что люди от нечего делать, условно, вместо настолок или квиза, идут пробовать себя на сцене», - вздыхает Станислав Егоров.

По его словам, у 80% тех, кто пробует себя в стендапе, как правило, «ничего не получается», и они не продолжают развиваться в этом направлении. Но есть и те, кто загорается им и хочет в нем раскрыться. Для некоторых из них юмор в итоге становится делом всей жизни.

От КВН до стендапа

Именно к такой категории можно отнести Илгара Шарифова и Ивана Исакова - двух известных в местном сообществе комиков, регулярно выступающих на различных псковских площадках.

Илгара Шарифова можно назвать одним из первых стендаперов нашего города. В этом жанре он начал работать еще в 2013 году, когда направление в Пскове только-только зарождалось. «На тот момент у меня за спиной уже было семь лет КВН, и мне хотелось попробовать что-то новое, что активно набирало популярность в те годы. На сцене к тому моменту я стоял уже давно», - рассказывает артист.

По словам Илгара, больше всего в стендапе его привлекает простота формы. «В такой комедии нет никакой прослойки между зрителем и комиком, от этого она ощущается самой "живой"», - делится он. Однако только одной формой юмора мужчина старается себя не ограничивать. Так, он до сих пор продолжает играть в КВН в составе команды «Камбаламба».

Иван Исаков пришел в стендап на пару лет позже, в 2017 году, когда этот жанр в Пскове уже начал набирать обороты. Правда, поначалу соло-выступления еще не были для него основным видом творчества. «Я тогда больше играл в КВН, и это был скорее дополнительный опыт. Стендап любил и люблю как жанр, очень много его смотрел и ждал, когда это будут делать в Пскове. И как только он появился, я пошел выступать», - вспоминает Иван.

По его словам, в стендапе ему больше всего нравятся мощная эмоциональная отдача от зрителей и то, что эта деятельность не требует дополнительной подготовки и навыков, кроме умения удачно шутить.

«Выступать - кайф. Мало с чем это может сравниться. Ты просто один на сцене словами делаешь людей счастливыми. Или злыми. Но эмоции в любом случае крутые. Стендап имеет минимальный порог входа в комедию. В КВН нужна команда, реквизит, отбивки и т. д. Интернет-деятельность требует камер, монтажа. А в стендапе нужен только микрофон с колонками и зритель», - объясняет Иван Исаков.

Ирония над собой и миром

Над чем же шутят псковские комики? Какие темы они предпочитают, есть ли у псковского юмора своя специфика? По словам всех трех артистов, с которыми мы поговорили, в своих выступлениях они почти не затрагивают какие-то глобальные вопросы, вроде актуальных инфоповодов и социальных проблем. Шутят они в основном над самими собой и собственной жизнью.

«Стендап - это не просто описание и не шутки на тему, это отношение человека к этой теме, и оно может быть вообще по разному интерпретировано. Поэтому все шутят исключительно над собой, над своим отношением к этой жизни и всем, что ее касается», - поясняет Станислав Егоров.

Эти мысли подтверждает и Иван Исаков. По словам комика, идеи для его шуток рождаются буквально сами собой. Наблюдательность помогает ему подмечать то, что для остальных людей - ничем не примечательные мелочи жизни.

«Часто рассказываю о себе и каких-то своих проблемах или ситуациях, в которых я оказываюсь. Но люблю и просто поразмышлять о том, что вокруг нас. Комедия наблюдения - важная часть моих монологов. Темы для шуток даже придумывать не надо, они просто вокруг меня появляются, как и в жизни всех людей. Просто я специально делаю из этого шутки, а для людей это просто фон в их мире, на который они не так сильно обращают внимание», - делится артист.

При этом, как отмечает Станислав Егоров, в выступлениях псковских стендаперов постоянно присутствует местный контекст. «Мы жители Пскова, а стендап - это разговорный жанр, как правило, что-то связанное с собой. Поэтому нет-нет да и затрагивается и Псков, и вся область - не только в городе люди проживают», - поясняет организатор. По его словам, 30-40% материала местных артистов составляет юмор, так или иначе касающийся Псковщины и ее специфики.

Постоянная зрительница стендап-шоу Анна Арсеньева считает, что именно такие шутки у комиков часто выходят наиболее удачными. «Особенно яркими получаются моменты выступлений с локальным подтекстом, когда шутят на местные темы, включают шутки про смешные географические названия, которых в регионе много», - делится она.

Соседи по комедии

Стендап - относительно молодой юмористический жанр. Для многих жителей постсоветского пространства гораздо более привычным и понятным до сих пор остается другое направление - клуб веселых и находчивых. Как КВНщики и стендаперы уживаются в рамках одного города, насколько связаны эти направления, конкурируют ли они? С этими вопросами мы обратились к Станиславу Егорову.

Оказалось, что отношения между теми и другими комиками складываются достаточно тесные и дружеские. По словам