Встреча-бенефис армянского поэта Алберта Агаханяна «Дом моей души» пройдёт в Псковской библиотеке имени Курбатова 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Для гостей прозвучат стихи Алберта Агаханяна в авторском исполнении. Среди них — и новые произведения, и стихи, вошедшие в сборник «Дом моей души».



Алберт Агаханян пишет об исторической родине — Армении, о России и о Псковщине, которая стала для поэта и его семьи местом силы и вдохновения.

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В этом году семья Агаханян отмечает «золотой» (пятидесятый) юбилей совместной жизни, поэтому молодёжи будет полезно узнать из первых уст, что служит залогом счастливого семейного долголетия и как строить отношения на долгую перспективу», - отметили в библиотеке.

Мероприятие приурочено к Году единения народов России 2026 и проводится в рамках проекта «Псковский Клуб национальностей» и национального проекта «Семья». Партнёры по организации и проведению встречи — Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова и Псковская региональная общественная правозащитная организация «Армянская община «Урарту».

