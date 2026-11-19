Государственный музей-заповедник «Изборск» представит выставочный проект Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО «Смыслы и промыслы. Природа украшения». Выставка пройдёт с 10 декабря 2026 года по 14 февраля 2027 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Посетители смогут увидеть народное искусство 40 регионов России, представленное в четырёх разделах — Север, Центр, Юг и Восток. Среди экспонатов — хохломская роспись, гжельский фарфор, жостовские подносы, лаковая миниатюра Палеха, Мстёры и Федоскина, кубачинская металлическая посуда и многое другое.

Выставка уже прошла в Самаре, Оренбурге, Туле, Казани и Ярославле, и её представление в Изборске станет значимым культурным событием для всего Северо-Запада России.

На выставке представлены предметы из коллекций Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Государственного музея-заповедника «Царицыно», Союза художников России и частных собраний.