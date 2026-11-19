Премьерный показ короткометражных фильмов, созданных участниками курса «От идеи до премьеры» Андрея Буянова, состоялся в креативном пространстве «Лофт» сегодня, 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Курс длился с 29 октября по 12 ноября. Он состоял из шести занятий, на которых участники находили идею для фильма, знакомились с понятиями композиция, крупность планов, движение камеры и монтаж, учились работать со съемочной командой и актерами, готовили презентации своего проекта. На последнем занятии под руководством Андрея Буянова участники создали короткометражные фильмы. На съемку и монтаж фильмов было выделено по 24 часа.

По словам автора курса Андрея Буянова, целью курса стало развитие режиссерских навыков.

«Поскольку у нас курс был режиссерский, некоторые фильмы снимались прямо на телефон, то есть у нас это не про технику, а про режиссерское мышление, про то, чтобы уметь донести языком кинематографа свои мысли, рассказать, передать историю, передать какую-то эмоцию», — заявил Андрей Буянов.

В рамках вечера зрители увидели семь короткометражных авторских фильмов до пяти минут без диалогов. В основу картин легли истории из жизни и собственные идеи участников. Для большинства режиссеров это был первый показ собственного кино перед аудиторией.

«У нас было всего шесть занятий. И я себе поставил достаточно амбициозную задачу — за шесть занятий провести людей, которые хотят снимать кино, от понимания того, о чем хочется сделать кино, к съемкам и к показу, на котором мы сегодня с вами все собрались. Честно говоря, я не особо представлял, как это можно сделать, потому что за шесть занятий дать какой-то базовый курс по режиссуре очень сложно. Когда я составлял программу, я опирался на программы, которые идут год и в российских университетах, и в зарубежных, и на курсах преподготовки. И хотелось дать, конечно, всего по максимуму. Как это уместить в шесть, занятий было для меня большим вопросом, но получилось, подтверждением тому стали семь фильмов, которые мы с вами сегодня будем смотреть», — поделился Андрей Буянов.

Гости познакомились с начинающими режиссёрами и их командами, узнали о том, как рождались идеи, проходили съемки и создавались фильмы. Помимо этого, организаторы показали бэкстэйдж о том, как проходили съемочные дни. Также зрители задавали вопросы молодым режиссерам и обсудили увиденное.

Андрей Буянов начал снимать кино с 15 лет. Вместе с друзьями создал студию «WT», их работы попали на всероссийские кинофестивали и принесли первые призы. В 21 год основал студенческое телевидение в Псковском государственном университете, несколько лет руководил им и преподавал, параллельно работал режиссёром и оператором, создал три авторские передачи — «Ядрености», «ОГО!» и «Кавабунга», которые выходили на региональном ТВ и портале ПЛН. Учился в Псковском колледже искусств, в 2022 году окончил СПбГИК. Андрей Буянов представлял свои фильмы в России и за её пределами. Сейчас снимает рекламу, документальные истории и музыкальные клипы, а также пробует себя в актёрских ролях в сериалах и фильмах.