Вчера, 19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в лице его руководителя Георгия Василевича и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-

Петербурге в лице его директора генерал-лейтенанта Сергея Баканеева подписали соглашение о сотрудничестве.



Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, документ охватывает ключевые направления музейной деятельности: просветительскую и образовательную, исследовательские проекты, а также информационное сотрудничество.

Георгий Василевич принял участие в церемонии открытия выставки «Артиллерия — не токмо грохот пушек, но и наука». На этой выставке представлены редкие документы — русские и западноевропейские рукописи и издания, посвящённые становлению артиллерийской науки, чертежи и схемы, в том числе планы осады городов. Вошли в экспозицию и артиллерийские приборы (всевозможные прицелы, орудийные квадранты, бинокли, дальномеры, компасы и штангенциркули) и уникальные модели артиллерийских орудий разных стран и эпох.

В «Михайловском» также в честь профессионального праздника Музей артиллерии представил свою новую награду — медаль «Храним историю с 1703 года». Одним из первых награжденных этой медалью стал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.