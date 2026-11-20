Рождественский спектакль-вертеп пройдет 26 и 27 декабря во Дворе Постникова в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Вертепом православные называют пещеру, в которой появился на свет Иисус Христос. В народной традиции так также называют ящик для кукольных представлений о Рождестве Христовом.

Марионеток для таких спектаклей вырезали из дерева или шили из текстиля. Ярусы ящика, представляющие небесную и земную сферы, подсвечивали свечами. Актеры разучивали праздничные песнопения и готовили музыкальные инструменты.

Спектакли пройдут:

- 26 декабря в 13:00 и 15:00;

- 27 декабря в 15:00.

Место проведения — Двор Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Записаться можно по телефонам: +7 (8112) 29-22-59, +7 (8112) 29-22-60.

Для организованных групп спектакль также проводят в удобное время по предварительной записи.