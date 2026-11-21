XV молодёжный фестиваль настольных игр «Синий Кот» состоялся в Центре туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4, сегодня, 21 ноября. Организатором мероприятия выступил «Вечевой Орден», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участниками фестиваля стали любители настольных игр старше 14 лет. Для гостей подготовили коллекцию игр разных жанров и уровней сложности: от простых игр для знакомства до масштабных стратегий, рассчитанных на опытных игроков.

В программе были представлены «Экосистема», «Северный круиз», «Штиль», «Дорожные сети», «Концепт», «Эволюция», «Зельеварение», «Свинтус 3D» и другие игры. Для поклонников более сложных настольных стратегий организаторы подготовили «Catan», «Билет на поезд», «Саграду» и «7 чудес».

Отдельную часть программы составили настольные игры, посвящённые Псковской области и другим регионам России. Среди них — «Фототур», «Псковская летопись», «Купечество» и «Победа».