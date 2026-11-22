Сотрудники детского сада «Чебурашка» разработали виртуальный квест для детей по Псковскому кремлю. Интерактив создан в рамках проекта «Семейное путешествие с Барсиком сквозь историю Пскова» совместно с Псковским музеем-заповедником. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Вместе с Барсиком Борисом все желающие смогут совершить увлекательную виртуальную прогулку по Кремлю, заглянуть в Приказную палату, посмотреть на город с высоты птичьего полета, посетить Троицкий собор, узнать больше о башнях Кремля.