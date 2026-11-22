Выставка «Русские сказки про зверей» откроется в Пскове 25 ноября. На ней будут представлены изделия в разных техниках и от разный авторов на одну тему. Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В организации выставки приняли участие Псковский кукольный дом, Псковский областной театр кукол, Содружество Изборских мастеров, Творческий союз мастеров по войлоку Санкт-Петербурга, Юлия Белоусова (аудио сопровождение выставки), а также творческий кружок «Раек».

Экспозиция будет находится в выставочном зале на улице Некрасова 10.