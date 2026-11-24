Книжный клуб «ПодТекст» 29 ноября в 15:00 соберётся в читальном зале ЦГБ имени Ю. Н. Тынянова, чтобы обсудить творчество Тэффи, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова

«"А вот ке фер? Фер-то ке?" - главный русский вопрос в афише книжного клуба "ПодТекст" задан на французском исключительно для привлечения внимания тех, кто еще думает – не присоединиться ли к очередной встрече?» - поделились организаторы.

Каждому участнику предложат выбрать по два рассказа писательницы – из любого периода ее долгой творческой биографии. И рассказать о своем выборе.

«Поговорим о том, что привлекло в выбранных произведениях, смешили ли они, утешали ли, тревожили, обнадеживали или наоборот? В чем нам может быть опорой проза человека, пережившего две революции, эмиграцию, две мировые войны? Кстати, если кому-то ближе поэзия Тэффи или ее мемуары – мы с удовольствием выслушаем мнения и о них», - поделились в книжном клубе.