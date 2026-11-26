Праздничный вечер «Гармония стихии», посвященный двадцатилетию учебного заведения, прошел в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концерт начался с выступления студентов колледжа, зрители услышали стихотворения Егора Студинова и увидели танцевальный номер, после чего прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении духового оркестра и оркестра русских народных инструментов.

В рамках вечера с приветственной речью выступили министр культуры Псковской области Илианна Петрова, министр образования Псковской области Александр Сорокин, заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и директор Псковского областного колледжа искусств имени НиколаяРимского-Корсакова Зинаида Иванова.

«Сегодня в этом зале всех нас объединил замечательный праздник — юбилей нашего любимого колледжа искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Колледж, который стал, как уже сегодня не единожды было отмечено, единением двух очень важных, очень значимых учреждений культуры нашего региона: музыкального училища и училища культуры. Это объединение, я уверена, стало новым шагом к реализации совместных, масштабных, интересных, ярких проектов, а еще и новым уровнем для взаимодействия и сотворчества людей, представителей самых разных направлений культуры и искусства. Без преувеличения можно сказать, что два десятилетия — это ведь целое поколение. Это хоть небольшая, но эпоха, наполненная творчеством, новыми открытиями, новыми достижениями», — сказала Илианна Петрова.

Также министр поблагодарила преподавателей и студентов колледжа и подчеркнула, что они сохраняют и развивают сферы культуры и образования в регионе.

«Я четко понимаю, что все собравшиеся здесь — это птенцы из одного гнезда. И ваш преподавательский состав воспитывает этих птенцов, которые потом оперятся, улетят и будут петь, танцевать, они все будут красивы, умны и неповторимы, а кто-то останется в гнезде и воспитает новых и новых и новых птенцов. Это такое замечательное чувство, поэтому вашему и коллективу, и молодым людям, и юным девушкам, и преподавательскому составу низкий поклон. Спасибо, вы замечательные. И культура, она начинается как раз здесь», — прокомментировал Игорь Дитрих.

Он также передал руководству колледжа поздравительный адрес председателя Законодательного Собрания Псковской области Бориса Елкина.

«Я от всей души поздравляю вас с юбилеем и хочу сегодня сказать слова благодарности вам, уважаемые педагоги, за ваше искренне и ежедневное служение, ведь вы не просто передаете знания, здесь вы приучаете ребят к культуре, искусству. Для этого нужно не просто профессионализм, для этого нужно не просто навыки, для этого нужно особое состояние души и понимание. Спасибо вам за ваш труд. От всей души желаю колледжу процветания, новых ярких проектов, новых идей, ну и, конечно же, творческой силы, энергии, чтобы она бурлила в каждой аудитории, в каждом коридоре колледжа. Ну и, конечно же, чтобы каждый студент нашел свое призвание и возможности для самореализации», — сказал Александр Сорокин.

В рамках вечера также прошло награждение работников колледжа благодарственными письмами от правительства Псковской области, почетными грамотами министерства культуры, министерства образования и Законодательного Собрания Псковской области, а также памятными дипломами от администрации учебного заведения.

«Колледж искусств в современном состоянии — это большой, многоуровневый, разноплановый организм, в котором, я уже назвала, основным звеном являются 15, 16, 17 образовательных программ среднего профессионального образования, это самостоятельный центр непрерывного образования. Также под нашей опекой находятся все 34 детские школы искусств Псковской области. Благодаря уверенной, устойчивой работе музыкального отделения детских школ искусств стал возможен грандиозный, прорывной проект в культуре Псковской области. Я говорю о детских оркестрах: камерном и оркестре русских народных инструментов, а также детские оркестры при Псковской областной филармонии. Во многом благодаря тому, что по прежнему хорошо, красиво, эффективно работает колледж искусств возможны яркие, масштабные, мощные проекты. Последние годы мы были их свидетелями», — добавила Зинаида Иванова.

Зрители концерта увидели творческий номер «Псковские кружева» в исполнении хореографического ансамбля «Юность» и оркестра русских народных инструментов, коллекцию костюмов, созданную руками Ольги Зининой, услышали третью часть концерта для двух гобоев с оркестром Антонио Вивальди, «Вальс расставания» композитора Яна Френкеля на стихи Константина Ваншенкина.

Также в рамках вечера выступила творческая кооперация объединяющая ансамбль русской песни «Очелье» под руководством заслуженного работника культуры России Веры Васильевны Кагазежевой и фольклорный ансамбль «Светелка» Детской школы искусств.

На концерте продемонстрировали видеоролик о работе нового структурного подразделения колледжа искусств — Школы креативных индустрий, созданной в 2022 году.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова» создано на основании распоряжения администрации Псковской области от 24 июля 2006 года № 163-р путем присоединения к Псковскому областному колледжу культуры и искусства, основанного 17 мая 1963 года, Псковского областного музыкального училища, созданного 28 августа 1960 года.

В ходе реорганизации были сохранены все специальности и специализации музыкального образования и образования в области культуры, педагогический коллектив и его традиции.

За время работы колледжа были открыты новые специальности: «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Эстрадное пение». Кроме того, был создан единый научно-методический центр музыкально-художественного образования в помощь детским школам искусств региона.