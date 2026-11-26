Праздничный вечер «Гармония стихии», посвященный двадцатилетию учебного заведения, прошел в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Концерт начался с выступления студентов колледжа, зрители услышали стихотворения Егора Студинова и увидели танцевальный номер, после чего прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении духового оркестра и оркестра русских народных инструментов.
В рамках вечера с приветственной речью выступили министр культуры Псковской области Илианна Петрова, министр образования Псковской области Александр Сорокин, заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и директор Псковского областного колледжа искусств имени НиколаяРимского-Корсакова Зинаида Иванова.
Также министр поблагодарила преподавателей и студентов колледжа и подчеркнула, что они сохраняют и развивают сферы культуры и образования в регионе.
Он также передал руководству колледжа поздравительный адрес председателя Законодательного Собрания Псковской области Бориса Елкина.
В рамках вечера также прошло награждение работников колледжа благодарственными письмами от правительства Псковской области, почетными грамотами министерства культуры, министерства образования и Законодательного Собрания Псковской области, а также памятными дипломами от администрации учебного заведения.
Зрители концерта увидели творческий номер «Псковские кружева» в исполнении хореографического ансамбля «Юность» и оркестра русских народных инструментов, коллекцию костюмов, созданную руками Ольги Зининой, услышали третью часть концерта для двух гобоев с оркестром Антонио Вивальди, «Вальс расставания» композитора Яна Френкеля на стихи Константина Ваншенкина.
Также в рамках вечера выступила творческая кооперация объединяющая ансамбль русской песни «Очелье» под руководством заслуженного работника культуры России Веры Васильевны Кагазежевой и фольклорный ансамбль «Светелка» Детской школы искусств.
На концерте продемонстрировали видеоролик о работе нового структурного подразделения колледжа искусств — Школы креативных индустрий, созданной в 2022 году.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова» создано на основании распоряжения администрации Псковской области от 24 июля 2006 года № 163-р путем присоединения к Псковскому областному колледжу культуры и искусства, основанного 17 мая 1963 года, Псковского областного музыкального училища, созданного 28 августа 1960 года.
В ходе реорганизации были сохранены все специальности и специализации музыкального образования и образования в области культуры, педагогический коллектив и его традиции.
За время работы колледжа были открыты новые специальности: «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Эстрадное пение». Кроме того, был создан единый научно-методический центр музыкально-художественного образования в помощь детским школам искусств региона.