Концерт органной музыки из цикла «Музыкальный витраж» состоится в субботу, 28 ноября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

В концерте примет участие органист, солист Карельской Государственной Филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года - 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодежи в Республике Карелия, штатный органист Мальтийской капеллы Воронцовского дворца, Заслуженный артист Республики Карелия Александр Новоселов.

В программе концерта «Музыкальный витраж» прозвучат произведения XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Леона Боэльмана, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, Макса Регера, Карла Орфа, и Карла Уильяма Дженкинса.

Как отметили организаторы мероприятия, данная программа представляет собой масштабное музыкальное путешествие через четыре столетия. В ней академическая строгость классики гармонично сочетается с эффектными переложениями симфонических и хоровых хитов. Благодаря обилию узнаваемых мелодий концерт не покажется скучным даже неподготовленному слушателю.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.